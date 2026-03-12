Homem é preso por agredir mulher no Terminal João Goulart, em Niterói

Na noite do dia (11), um homem foi preso após agredir uma mulher no Terminal João Goulart, no Centro de Niterói. A ação ocorreu durante patrulhamento da equipe de Segurança Presente do 12º Batalhão de Polícia Militar. Segundo a polícia, populares acionaram a guarnição ao perceberem a agressão. Ao serem abordados, o homem alegou que estava apenas discutindo com a esposa. A vítima, no entanto, informou que estava sendo importunada no trabalho, teve seu telefone quebrado e era constantemente ameaçada de morte pelo companheiro.

Diante dos fatos, os agentes conduziram o agressor à Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher (DEAM) da 76ª DP, onde ele foi autuado em flagrante por lesão corporal contra a mulher como violência doméstica e familiar. O caso segue sob investigação das autoridades competentes.