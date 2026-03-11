Polícia Civil prende homem de confiança do Peixão em Nova Iguaçu

Policiais civis da Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Baixada Fluminense (DRE-BF) prenderam em flagrante, nesta terça-feira (10/03), um criminoso apontado como um dos homens de confiança e segurança do traficante A ação foi deflagrada após monitoramento e cruzamento de dados de inteligência que apontaram a localização do alvo O bandido foi capturado na Comunidade do Inferninho, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

O criminoso era investigado pela delegacia desde 2024 e foi identificado como um dos homens de confiança e segurança do "Peixão".

De acordo com as apurações, o bandido foi para a Comunidade do Inferninho com a missão de compartilhar a liderança local com outro criminoso. Na estrutura hierárquica estabelecida, ele seria o responsável pelo braço armado e segurança da comunidade, enquanto o outro criminoso permaneceria à frente da administração financeira.

Durante as diligências estratégicas desta terça, os agentes capturaram o criminoso no momento em que exercia a segurança dos pontos de venda de entorpecentes. Os policiais apreenderam com ele uma pistola com numeração suprimida, além de um rádio transmissor na frequência do tráfico local. Contra ele, foi cumprido mandado de prisão preventiva por associação ao tráfico de drogas.