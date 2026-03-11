Humorista relata tentativa de assalto e diz que criminosos queriam matá-lo na Barra da Tijuca

O influenciador Yan Gonzales, marido da humorista Luana Zucoloto, relatou nas redes sociais ter vivido momentos de tensão após sofrer uma tentativa de assalto na noite de terça-feira (10) na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro.

Segundo o influenciador, ele voltava de bicicleta elétrica depois de jogar futebol quando foi abordado por três suspeitos. Durante o relato, Yan afirmou que os criminosos agiram de forma agressiva e gritaram para que ele fosse atacado com faca. “Acabei de ser assaltado por três caras. Eles não queriam me roubar, vieram para me matar”, disse. Em outro momento, afirmou ter ouvido os homens gritarem: “Esfaqueia, esfaqueia”.

Para conseguir escapar, o influenciador contou que jogou a bicicleta na direção dos suspeitos e saiu correndo do local. Ele relatou que acreditava que poderia ter sido morto caso não conseguisse fugir. Apesar do susto, Yan não sofreu ferimentos.

Após o episódio, o influenciador afirmou que tentou procurar ajuda policial na região. Segundo ele, estava em um posto de gasolina e ligou para pedir atendimento, mas disse que foi informado de que não seria possível enviar apoio naquele momento.

Nas redes sociais, Luana Zucoloto também comentou o ocorrido e classificou o episódio como um “livramento”. A humorista afirmou que o casal ficou abalado com a situação, mas agradeceu pelo fato de o marido ter conseguido escapar sem ferimentos.

O casal se casou em dezembro de 2025 em uma cerimônia realizada em Mangaratiba, na região da Costa Verde fluminense. Luana ficou conhecida nas redes sociais com vídeos de humor e conteúdos voltados ao cotidiano de trabalhadores brasileiros, especialmente o público que se identifica com a rotina “CLT”.