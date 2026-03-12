Mãe e padrasto acusados de estupro de vulnerável são presos na Ponte Rio–Niterói

Policiais rodoviários federais prenderam um casal foragido da Justiça na BR-101, em Niterói, na noite dessa quarta-feira (11), p. Relatos apontam que o padrasto cometia abuso sexual contra a criança com a ajuda da mãe, que inclusive filmava os atos.

A equipe realizava fiscalização na Ponte Rio–Niterói quando abordou um veículo. Ao consultar os dados do condutor e da passageira, foram confirmados mandados de prisão em aberto contra ambos pelos crimes de estupro de vulnerável e furto, referentes ao mesmo processo.

O caso ganhou repercussão dias atrás após denúncia feita pelo pai da vítima. A partir das informações, a Polícia Civil iniciou uma investigação sobre o estupro de vulnerável de uma menina de 10 anos, em Niterói, cometido pelo padrasto com a ajuda da mãe da criança. Além de sofrer abuso sexual, a vítima também era filmada pela mãe, que ajudava a forçar o ato.

Dentro de uma mochila foi encontrado um passaporte em nome de uma terceira pessoa. O casal informou que estavam se deslocando para o município de Saquarema. A ocorrência foi encaminhada para a 76ª DP em Niterói.