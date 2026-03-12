Mãe e padrasto acusados de estupro de vulnerável são presos na Ponte Rio–Niterói
Ambos estavam com mandados de prisão em aberto após denúncia do pai da vítima de 10 anos
Policiais rodoviários federais prenderam um casal foragido da Justiça na BR-101, em Niterói, na noite dessa quarta-feira (11), p. Relatos apontam que o padrasto cometia abuso sexual contra a criança com a ajuda da mãe, que inclusive filmava os atos.
A equipe realizava fiscalização na Ponte Rio–Niterói quando abordou um veículo. Ao consultar os dados do condutor e da passageira, foram confirmados mandados de prisão em aberto contra ambos pelos crimes de estupro de vulnerável e furto, referentes ao mesmo processo.
Leia também:
Polícia Civil prende homem de confiança do Peixão em Nova Iguaçu
Polícia Civil identifica um dos suspeitos de participar da tentativa de assalto contra advogada no Fonseca
O caso ganhou repercussão dias atrás após denúncia feita pelo pai da vítima. A partir das informações, a Polícia Civil iniciou uma investigação sobre o estupro de vulnerável de uma menina de 10 anos, em Niterói, cometido pelo padrasto com a ajuda da mãe da criança. Além de sofrer abuso sexual, a vítima também era filmada pela mãe, que ajudava a forçar o ato.
Dentro de uma mochila foi encontrado um passaporte em nome de uma terceira pessoa. O casal informou que estavam se deslocando para o município de Saquarema. A ocorrência foi encaminhada para a 76ª DP em Niterói.