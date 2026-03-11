Mãe de Oruam e esposa de Marcinho VP é considerada foragida em operação contra o Comando Vermelho

Márcia teria participação na intermediação de interesses da facção fora do sistema prisional - Foto: Reprodução/ Instagram

Márcia teria participação na intermediação de interesses da facção fora do sistema prisional - Foto: Reprodução/ Instagram

A Polícia Civil do Rio de Janeiro realizou nesta quarta-feira (11) uma operação contra integrantes do Comando Vermelho (CV). Entre os alvos está Márcia Gama, esposa do traficante Márcio dos Santos Nepomuceno, conhecido como Marcinho VP, e mãe do rapper Oruam. Como ela não foi encontrada no endereço informado, passou a ser considerada foragida da Justiça.

De acordo com a investigação, Márcia teria participação na intermediação de interesses da facção fora do sistema prisional, ajudando na troca de informações entre membros do grupo e na articulação com pessoas que atuam externamente.

Outro alvo da ação é Landerson, sobrinho de Marcinho VP, que também não foi localizado e está foragido. Segundo a polícia, ele teria papel importante na ligação entre líderes da facção, criminosos que atuam em comunidades dominadas pelo grupo e pessoas envolvidas em atividades econômicas usadas para gerar recursos para a organização.

A operação conta com agentes da Delegacia de Combate ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro, com apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e de outras unidades da Polícia Civil. As investigações continuam para identificar e responsabilizar todos os envolvidos.

