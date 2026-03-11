Cine Arte UFF convida público para transmissão gratuita do Oscar nesse domingo

Já pensou reunir os amigos no cinema para torcer pelo Brasil no Oscar? Uma combinação mais que perfeita, né? Dia 15, a partir das 20h, prepare-se: o Cine Arte UFF vai fazer a transmissão ao vivo da cerimônia do Oscar no telão de cinema, com direito a distribuição de pipoca! Para a noite ficar ainda melhor, a partir das 19h vai ter pista de dança com set temático, comandada pela DJ Bella Cristo e com a participação do VJ Matheus Marins.

O público será convidado a viver uma experiência imersiva entre música e cinema em um set especialmente concebido para a ocasião. A artista conduz uma viagem sonora inspirada em obras cinematográficas e em músicas icônicas das décadas de 80, 90 e 2000. Misturando house e releituras contemporâneas de clássicos que marcaram gerações dentro e fora das telas, Bella Cristo cria uma narrativa musical que dialoga com o universo do cinema e com a memória afetiva do público.

A experiência ganha uma dimensão visual com a participação do VJ Matheus Marins, responsável por uma projeção especialmente desenvolvida para acompanhar o set, criando uma atmosfera audiovisual em que música e imagem se entrelaçam. O resultado é um espetáculo que celebra a potência da cultura pop e do cinema, transformando a pista em uma grande homenagem às trilhas e cenas que marcaram a história das telas.

Venha e participe de sorteios e do nosso bolão para concorrer a cartazes do filme. A entrada é gratuita (a retirada dos ingressos a partir das 18h na bilheteria).

