Movimento de Mulheres ocupa praça no Centro de São Gonçalo em ato contra feminicídios
Mobilização alerta para aumento da violência contra mulheres
O Movimento de Mulheres em São Gonçalo (MMSG) e o Projeto NEACA Tecendo Redes, que conta com a parceria da Petrobras por meio do Programa Petrobras Socioambiental, promoveram, nesta terça-feira (10), uma mobilização pública na Praça Doutor Luiz Palmier, conhecida popularmente como Praça do Rodo, no Centro da cidade, em alusão ao Dia Internacional da Mulher.
Cerca de 50 integrantes, entre associadas, diretoria, voluntárias e funcionárias da instituição, participaram da atividade. Durante o ato, as participantes utilizaram camisas da campanha, entoaram palavras de ordem e realizaram abordagens nos semáforos do Centro e em frente ao Shopping Partage, distribuindo cerca de 10 mil panfletos informativos sobre o combate aos feminicídios.
A ação buscou sensibilizar a população sobre a necessidade de enfrentar a violência de gênero e fortalecer políticas públicas de prevenção. Segundo a gestora do MMSG, Marisa Chaves, a mobilização também é um chamado para que toda a sociedade participe do enfrentamento à violência contra mulheres.
“Fazemos um apelo para que toda a sociedade amplie a prevenção, revendo valores e estereótipos de gênero. Precisamos desconstruir essa cultura machista e misógina que tem feito com que mulheres se sintam ameaçadas e muitas delas sejam vítimas de feminicídio”, afirmou.
Em caso de violência contra a mulher, ligue 180. O atendimento é gratuito, seguro e sigiloso
O MMSG disponibiliza seus serviços, de segunda à sexta-feira, das 9h às 17hs, no endereço abaixo:
SG (SG) - Rua Rodrigues Fonseca, 201, Zé Garoto. (2606-5003/21 98464-2179)
