Operação Asfixia interdita depósito clandestino de peças de veículos em Niterói

Uma ação integrada da Prefeitura de Niterói, por meio do Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGIM), do programa Segurança Presente e da Polícia Rodoviária Federal (PRF), interditou, na manhã desta terça-feira (10), um depósito clandestino de peças de veículos no bairro Engenho do Mato. A operação faz parte de mais uma etapa da Operação Asfixia, estratégia voltada ao combate a atividades ilícitas ligadas à cadeia de receptação que alimenta furtos e roubos de automóveis. Os agentes chegaram ao local após denúncias. Ninguém foi encontrado no imóvel.

Desde o início da Operação Asfixia, há cerca de seis meses, 16 operações já foram realizadas, com 35 ferros-velhos e depósitos de sucata fiscalizados. Ao todo, 18 estabelecimentos foram interditados, mais de 30 apreensões foram efetuadas e 16 pessoas foram conduzidas para delegacias, reforçando o impacto das ações no combate à receptação e a atividades clandestinas ligadas ao mercado ilegal de peças automotivas.

Leia também:

Padrastro é preso por abusar da enteada em Niterói

Criminoso especializado em roubos a residências é preso em Niterói

A ação de hoje contou com a participação de equipes do Segurança Presente, do Núcleo de Policiamento e Fiscalização (NPF) e do Grupo de Patrulhamento Tático (GPT) da PRF, da inteligência do GGIM, da NITTRANS, do Grupamento de Ações Táticas da Guarda Civil Municipal (CAT/GCM), além de fiscais da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, da fiscalização de postura municipal (FIPO/SEOP), da Vigilância Sanitária e da Companhia de Limpeza de Niterói (CLIN). O local já possuía registro de ocorrência na 81ª DP (Itaipu) e era alvo de denúncias por funcionamento irregular, o que motivou a realização da operação integrada coordenada pelo GGIM.

Durante a fiscalização, o Departamento de Fiscalização de Posturas interditou o imóvel e determinou o encerramento imediato das atividades clandestinas. O responsável também foi autuado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente por falta de licença ambiental e pelo uso irregular de substâncias químicas.

O secretário do GGIM, Felipe Ordacgy, destacou o caráter estratégico da iniciativa. “O objetivo é fiscalizar atividades clandestinas que normalmente têm ligação com a cadeia de receptação que alimenta o crime organizado, atacando diretamente suas fontes de renda. Essa é uma ação permanente de inteligência e integração, que reforça nosso compromisso de garantir mais segurança e ordem urbana para a cidade.”

A Polícia Rodoviária Federal teve papel relevante na operação, com equipes especializadas em identificação veicular. O trabalho técnico analisa sinais identificadores como chassi e motor, procedimento fundamental para combater fraudes e adulterações e interromper a cadeia de furtos e roubos de automóveis.

A Operação Asfixia tem como objetivo sufocar financeiramente atividades ilícitas que fomentam crimes de receptação em Niterói, promovendo ordem urbana e fortalecendo a integração entre órgãos municipais, estaduais e federais.