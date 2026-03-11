Padrastro é preso por abusar da enteada em Niterói

Durante a denúncia do fato, o estuprador foi atrás da adolescente para coagi-la a não fazer o registro do caso - Foto: Divulgação

Durante a denúncia do fato, o estuprador foi atrás da adolescente para coagi-la a não fazer o registro do caso - Foto: Divulgação

Policiais civis da 78ª DP (Fonseca) prenderam, nesta terça-feira (10/03), um criminoso que estuprou a própria enteada, de 16 anos. Ele foi autuado em flagrante na própria unidade policial, quando foi atrás da menor para tentar coagi-la a não denunciar o crime.

As investigações apontaram que o padrasto entrou no banheiro enquanto a adolescente tomava banho e tocou em suas partes íntimas. O criminoso ainda ameaçou a enteada para que ela não contasse sobre o estupro.

As diligências tiveram início imediatamente após a denúncia do crime na delegacia. A partir da oitiva especializada com a vítima e de depoimentos de testemunhas, os agentes identificaram a prática criminosa cometida pelo homem. A menor recebeu atendimento médico-legal, além de apoio psicossocial.

Durante a denúncia do fato, o estuprador foi atrás da adolescente para coagi-la a não fazer o registro do caso. Diante dos fatos, o homem foi autuado em flagrante pelo crime de estupro. Ele será encaminhado ao sistema penitenciário, onde ficará à disposição da Justiça.