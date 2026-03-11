Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Criminoso especializado em roubos a residências é preso em Niterói

Câmeras do Cisp foram fundamentais na identificação e localização do suspeito

11 de março de 2026 - 08:28
O homem, de 25 anos, é apontado como integrante de uma quadrilha responsável por diversos assaltos a casas na cidade
Uma ação integrada entre a Prefeitura de Niterói, a Polícia Civil e a Polícia Militar resultou, nesta segunda-feira (9), na prisão de um criminoso especializado em roubos a residências no município. O suspeito, identificado por meio do sistema de inteligência e videomonitoramento do Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), foi localizado e preso no bairro de Maria Paula.

O homem, de 25 anos, é apontado como integrante de uma quadrilha responsável por diversos assaltos a casas na cidade. Contra ele havia um mandado de prisão definitiva por condenação transitada em julgado. O acusado possui sete anotações criminais, incluindo quatro por roubo, uma por receptação e duas por formação de quadrilha.

A prisão foi realizada por equipes da 79ª DP e do 12º BPM (Niterói), após troca de informações estratégicas entre os setores de inteligência das forças de segurança. As equipes se deslocaram até a Rua Expedicionário Oscar Rossini, onde localizaram o foragido por volta das 13h. O caso foi registrado na 79ª DP, onde o mandado de prisão foi cumprido.

O secretário de Ordem Pública, Gilson Chagas, reforçou que a utilização de ferramentas tecnológicas tem sido um diferencial no combate à criminalidade no município.

“A nossa estrutura robusta, que inclui as câmeras de última geração do Cisp e o uso de drones em grandes eventos, permite que as equipes de campo ajam com precisão. Este desdobramento específico nasceu do trabalho de inteligência que identificou os autores de roubos a residências através do nosso cercamento eletrônico”, explicou o secretário.

A população também pode colaborar com as forças de segurança realizando denúncias ou solicitando auxílio pelo telefone 153, do Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), que funciona 24 horas por dia.

