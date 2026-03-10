Mais de 7 mil mulheres vítimas de violência buscaram por atendimento médico, medidas protetivas e orientações em 2025 em São Gonçalo

O evento também contará com a Feira da Mulher Empreendedora - Foto: Arquivo/Jornal O São Gonçalo

O evento também contará com a Feira da Mulher Empreendedora - Foto: Arquivo/Jornal O São Gonçalo

Em alusão ao Dia Internacional da Mulher, o Hospital Estadual Alberto Torres promove evento nesta QUARTA-FEIRA (11), às 9 horas, em sua área de convivência. Na mesa principal a secretária estadual de Saúde, Claudia Mello; a delegada titular da DEAM-SG, Ana Carla Nepomuceno; a presidente da OAB-SG, Andreia da Silva Pereira; e a subsecretária municipal de Políticas Públicas para as Mulheres de São Gonçalo, Ana Cristina Silva.

O evento também contará com a Feira da Mulher Empreendedora, que possui um importante papel para as mulheres artesãs gonçalenses, dando a elas a oportunidade de exposição de seus produtos e geração de renda. A iniciativa prevê ainda a autonomia econômica, fortalecimento dos laços sociais e elevação da autoestima. O público também contará com mesa de Oficina de Artes, aulão de ginástica e Espaço Bem-Estar, que terá serviços de beleza e saúde.

DADOS DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER REGISTRAFOS EM SG

Somente em São Gonçalo, no ano passado, 7.066 mulheres buscaram por atendimento médico no Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT) ou por medidas protetivas e orientações na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), no Mutuá, no Centro Especializado de Orientação à Mulher (CEOM), em Neves, e na Sala Lilás, que funciona junto a Polícia Técnica, em Tribobó.

No HEAT, 197 mulheres vítimas de violência deram entrada no setor de emergência e no centro de trauma, todas com ferimentos graves, após serem espancadas, baleadas, esfaqueadas ou queimadas.

Na Sala Lilás, a equipe multidisciplinar atendeu1.142 mulheres vítimas de violência sexual, física, psicológica, moral e patrimonial. Esse número quase triplica no Ceom: foram 3.360 atendimentos no decorrer do ano passado.

Na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de São Gonçalo foram registradas 2.367 ocorrências registradas pela equipe da delegada Ana Carla Nepomuceno.