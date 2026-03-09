Mulher é assassinada a facadas no Jardim Catarina, em São Gonçalo, no Dia da Mulher

No Dia Internacional da Mulher, data marcada por manifestações em todo o País em homenagem a vítimas de feminicídios, mais uma mulher foi morta. Tatiana de Carvalho Paulino, de 40 anos, foi assassinada a facadas, na manhã do último dia 8, no Jardim Catarina, em São Gonçalo. O homem acusado como autor do crime, um vizinho e ex-namorado da vítima, foi preso em flagrante.

Alessandro da Silva Carvalho, de 39 anos, foi transferido para o sistema prisional na manhã desta segunda-feira.

De acordo com informações iniciais colhidas pela polícia, Tatiana foi esfaqueada em casa, na Rua Inês Peixoto, no Jardim Catarina. Mesmo ferida, ela ainda conseguiu pedir ajuda aos vizinhos, que a levaram para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Santa Luzia, também em São Gonçalo, mas ela nao resistiu aos ferimentos e morreu na unidade.

Agentes da Divisão de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí assumiram as investigações e conseguiram localizar o autor do crime cerca de quatro horas após o assassinato.

Alessandro foi preso em flagrante e vai responder pelo crime de feminicídio.

O corpo da vítima, que havia completado 40 anos no último dia 02 de março, permanece no Instituto Médico Legal (IML) de Tribobó e será sepultado na próxima terça-feira (10).

Familiares de Tatiana ainda não comentaram o crime.