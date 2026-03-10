Força Municipal começa a patrulhar no Rio com foco em áreas com mais roubos e furtos

A Prefeitura do Rio de Janeiro definiu que a nova Força Municipal atuará prioritariamente em regiões da cidade com maior registro de roubos e furtos. O grupo de elite formado pela Guarda Municipal do Rio de Janeiro começará a patrulhar as ruas no próximo domingo (15), com foco em ações preventivas e reforço da presença em locais e horários com maior incidência desses crimes.

De acordo com o secretário de Ordem Pública, Breno Carnevale, a iniciativa busca ampliar a presença do poder público nas ruas e contribuir para a redução dos índices de roubos e furtos.

A nova divisão inicia suas atividades com 600 guardas municipais. Os agentes passaram por mais de 500 horas de capacitação, com treinamento em técnicas de abordagem, defesa pessoal, uso de armamento e patrulhamento. A formação contou com acompanhamento da Secretaria Nacional de Segurança Pública e da Polícia Rodoviária Federal. A primeira turma concluiu o curso no último domingo (8).

A prefeitura e o comando da nova divisão reforçam que a Força Municipal não foi criada para substituir a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro nem a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, e também não terá como função atuar em operações de retomada territorial.

Os agentes trabalharão equipados com câmeras corporais de gravação contínua. Cada integrante também contará com um sistema de GPS monitorado em tempo real pelo Centro de Operações Rio, localizado na região da Cidade Nova. O armamento inclui pistolas calibre 9 milímetros, além de equipamentos de menor potencial ofensivo, como spray de pimenta, gás lacrimogêneo e dispositivos de condução elétrica.