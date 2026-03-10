Corpo de vítima esfaqueada no Dia da Mulher é sepultado em São Gonçalo
Tatiana foi assassinada pelo ex-namorado dentro de casa, no Jardim Catarina
O corpo de Tatiana de Carvalho Paulino, de 40 anos, vítima de feminicídio em São Gonçalo, foi sepultado no início da tarde desta terça-feira (10) no Cemitério do Pacheco, no bairro de mesmo nome.
"A primeira vez que ela chegou com ele na minha casa, eu já vi que ele era um marginal e falei 'ele vai tirar sua vida'. Eu falei pra ela se separar dele. Teve um dia que eu da minha casa escutei ele falar pra ela que ia dar uma facada nela e que quando eu a encontrasse, ela estaria podre. O que eu espero agora é a justiça e eu espero que a justiça faça com ele o que tem que fazer, pois minha filha não volta mais", desabafou Sebastiana Fontes, 75, mãe de Tatiana, após o sepultamento da filha.
Tatiana foi morta a facadas no último sábado (8), dentro de casa, na Rua Inês Peixoto, no Jardim Catarina. O crime ocorreu justamente no Dia Internacional da Mulher, data marcada por manifestações em todo o país em memória de vítimas de feminicídio.
Após o ataque, a vítima ainda conseguiu pedir ajuda a vizinhos. Ela foi socorrida e levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Santa Luzia, mas não resistiu aos ferimentos.
O corpo permaneceu no Instituto Médico Legal (IML) de Tribobó até a liberação para o velório e sepultamento. Tatiana havia completado 40 anos poucos dias antes do crime, no último dia 2 de março.
O principal suspeito do assassinato é Alessandro da Silva Carvalho, de 39 anos, vizinho e ex-namorado da vítima. Ele foi localizado por agentes da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí poucas horas após o crime e preso em flagrante.
Na manhã da última segunda-feira (09), Alessandro foi transferido para o sistema prisional e vai responder pelo crime de feminicídio. A investigação segue em andamento.