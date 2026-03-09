Ingressos para o Carnaval 2027 do Rio se esgotam em minutos após início das vendas

Os ingressos do chamado “Passaporte Rio Carnaval 2027”, que dão direito a assistir aos três dias de desfiles do Grupo Especial no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, se esgotaram poucos minutos após o início das vendas nesta segunda-feira (9). A comercialização começou ao meio-dia pela internet e a alta demanda fez com que os bilhetes acabassem rapidamente.

De acordo com informações divulgadas pela organização do evento, os passaportes davam acesso às arquibancadas especiais nos três dias de apresentações das principais escolas de samba, previstos para 7, 8 e 9 de fevereiro de 2027.

Os pacotes custavam R$ 499 e eram vendidos exclusivamente online. Em menos de meia hora, todas as unidades disponibilizadas foram adquiridas, o que gerou grande movimentação na fila virtual.

Nas redes sociais, diversos interessados relataram dificuldades para finalizar o pagamento e disseram que os ingressos desapareceram do sistema enquanto ainda estavam na etapa final da compra.

O Passaporte Rio Carnaval garante acesso aos três dias de desfiles do Grupo Especial, quando as principais escolas de samba do Rio atravessam a Marquês de Sapucaí em busca do título do carnaval. A venda desse pacote costuma anteceder a comercialização de ingressos avulsos para cada noite de desfile, que devem ser disponibilizados em etapas posteriores.