Homem é preso após agredir companheira e deixá-la desacordada em Colégio

Um homem foi preso em flagrante por policiais do 41° BPM (Irajá) após agredir brutalmente a companheira, na madrugada desta segunda-feira (9), em Colégio, Zona Norte. Os policiais encontraram a vítima desacordada e com ferimentos graves, principalmente na região da cabeça, causados por chutes.

De acordo com a PM, a prisão foi feita após uma testemunha presenciar ocorrido e acionar os agentes. O agressor foi detido enquanto tentava arrastar a mulher, que foi socorrida e levada para a UPA de Irajá.

A vítima disse em depoimento que ela e o detido mantêm um relacionamento de dois anos e que as agressões começaram após ela pedir que ele parasse de beber. Segundo ela, o companheiro ficou agressivo devido ao excesso de álcool, começando uma discussão que evoluiu para as agressões. Essa teria sido a segunda vez em que ele apresentou comportamento violento.



O homem foi encaminhado à 27ª DP (Vicente de Carvalho), onde foi autuado por lesão corporal com base na Lei Maria da Penha e permanece preso.