Homem é preso no Centro de Niterói após furtar 6 esguichos de mangueiras

Objetos metálicos foram encontrados por policiais militares, após denúncia ter sido feita pelo 190 ao batalhão de Niterói

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 08 de março de 2026 - 14:46
os esguichos estavam com o autor do furto, segundo a polícia
Um homem de 35 anos foi preso por policiais militares do 12ºBPM (Niterói), na Rua Quinze  de Novembro, no Centro de Niterói, sob acusação de furtos no interior do Plaza Shopping. Os militares localizaram a vítima perto do centro comercial, após receberem denúncia de que uma pessoa havia furtado seis esguichos metálicos de mangueiras de incêndio no referido local. 

O acusado foi preso emm flagrante, com os objetos furtados, uma caixa de doces fini e uma chave de fenda. Com nove anotações criminais por furto e três por roubo, o acusado foi levado para a 76ªDP (Niterói), onde foi  autuado. Após o registro do flagrante, ele foi encaminhado a uma unidade da Secretaria de Administração Penitenciário (Seap) do Estado do Rio de Janeiro (Seap). 

