Homem é preso no Centro de Niterói após furtar 6 esguichos de mangueiras

Um homem de 35 anos foi preso por policiais militares do 12ºBPM (Niterói), na Rua Quinze de Novembro, no Centro de Niterói, sob acusação de furtos no interior do Plaza Shopping. Os militares localizaram a vítima perto do centro comercial, após receberem denúncia de que uma pessoa havia furtado seis esguichos metálicos de mangueiras de incêndio no referido local.

O acusado foi preso emm flagrante, com os objetos furtados, uma caixa de doces fini e uma chave de fenda. Com nove anotações criminais por furto e três por roubo, o acusado foi levado para a 76ªDP (Niterói), onde foi autuado. Após o registro do flagrante, ele foi encaminhado a uma unidade da Secretaria de Administração Penitenciário (Seap) do Estado do Rio de Janeiro (Seap).

