Guarda prende homem que estava furtando cabos no Alcântara

Agentes da Guarda Municipal de São Gonçalo prenderam, nesta madrugada de segunda-feira (9), mais um homem que estava tentando furtar cabos, na esquina da Avenida Jornalista Roberto Marinho com a Rua Jovelino de Oliveira Viana, no Alcântara. Com ele, foram encontrados 20 metros de cabos.

O suspeito foi flagrado pelas câmeras de monitoramento da Central de Segurança de São Gonçalo (CSSG) tentando cometer o crime. Imediatamente, a equipe de plantão acionou os agentes da Guarda, que conseguiram localizar e deter o suspeito.

O homem, que já possuía anotações criminais anteriores, foi conduzido para a 73ª DP (Neves) e, em seguida, para a 74ª DP (Alcântara). Ele segue preso.