MDB volta atrás e cancela filiação de Dado Dolabella

O MDB (Movimento Democrático Brasileiro) cancelou a filiação de Dado Dolabella como pré-candidato a deputado federal do Rio nesta segunda-feira (9). A decisão aconteceu após uma série de críticas ao ator, principalmente por parte das mulheres que fazem parte da sigla.

Em nota publicada nas redes sociais, o partido comunicou que a decisão aconteceu depois de mulheres que fazem parte do MDB se manifestaram contra a filiação de Dado Dolabella. “A medida faz jus ao histórico ao MDB em dar voz às mulheres e em favor do aumento da participação feminina no partido, o único a prever em estatuto a presença delas em todos diretórios”, escreveu.

Por sua vez, nas redes sociais, o ator publicou um vídeo dando a entender que a decisão partiu dele.

“Eu tenho defendido de forma clara a necessidade de equilíbrio nas relações sociais e familiares com justiça, responsabilidade e respeito ao processo legal. Entendo que a construção de uma sociedade mais justa passa também pela busca de equilíbrio dentro das famílias, evitando polarizações que apenas aprofundam conflitos. Diante dessas divergências de visão em temas que considero centrais, optei por seguir outro caminho”, disse ele.

Após o anúncio da filiação de Dado Dolabella, na semana passada, Kátia Lôbo, presidente do MDB Mulher, publicou uma nota de repúdio à presença do ator no partido.

“Recebi com estarrecimento, surpresa e repúdio a notícia da filiação do ator Dado Dolabella - um homem agressor de mulheres, como todo o Brasil o conhece. O momento é extremamente delicado e grave. Depõe contra tudo que milito e militei por tantos anos ao longo da minha vida, sendo uma mulher preta, mãe, avó: a não violência contra a mulher, seja ela qual for”, escreveu ela, na ocasião.

Depois que a filiação de Dado foi cancelada, a parte feminina da sigla comemorou. “Parabéns para luta de todas nós! Em nome da nossa presidente nacional Kátia Lôbo, agradecemos ao nosso presidente nacional do MDB Baleia Rossi pelo acolhimento e apoio”.