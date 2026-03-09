Chefe do tráfico do morro do Andaraí morre em confronto com BOPE

O chefe do tráfico do Morro do Andaraí, Rodrigo Rosa Brasil, de 46 anos, conhecido como “Boneco”, morreu em confronto com policiais do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) na noite deste domingo (8). Na operação, dois seguranças do criminoso, conhecidos como “TH” e “Magrinho”, também foram atingidos.

De acordo com a corporação, os agentes sofreram ataque de bandidos armados durante a ação na comunidade. Rodrigo e os comparsas deram entrada no Hospital Municipal do Andaraí. Com eles, os policiais apreenderam um fuzil e uma pistola.

Ainda segundo a PM, “Boneco” estava sendo monitorado há cerca de seis meses através de um trabalho de inteligência, conduzido de forma integrada entre a Subsecretaria de Inteligência e Bope.