PM de folga é morto após criminosos invadirem salão de festas em Nova Iguaçu

Um policial militar de folga foi executado após criminosos armados invadirem um salão de festas na noite deste sábado (7), na Rua Luiz Tomás, no bairro da Luz, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Um dos criminosos também morreu durante a ação, após o policial reagir ao ataque.

Segundo a corporação, agentes do 20º BPM (Mesquita) foram acionados para o local. Ao chegarem, as equipes encontraram o policial André Luiz Israel Fernandes, que estava no estabelecimento no momento do ataque, e um dos criminosos já morto.

Leia também

PM recupera carro roubado no Rocha, São Gonçalo

Homem finge ser agente da Polícia Federal e intimida equipe da Light na Tijuca

Ainda segundo os agentes, homens armados invadiram o estabelecimento e atiraram contra o policial, que reagiu e atingiu um dos criminosos. Segundo testemunhas, os suspeitos usavam toucas ninja, coletes da Polícia Civil e estavam armados com fuzis. A ação gerou pânico e correria entre as pessoas que estavam no salão de festas.

A Polícia Civil informou que a área foi isolada para a realização da perícia. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), que busca identificar os envolvidos e esclarecer as circunstâncias do crime. Não houve outros feridos na ação.