PM recupera carro roubado no Rocha, São Gonçalo

Policiais foram recebidos com tiros pelos suspeitos do roubo; ninguém se feriu - Foto: Arquivo/ Jornal O São Gonçalo

Policiais foram recebidos com tiros pelos suspeitos do roubo; ninguém se feriu - Foto: Arquivo/ Jornal O São Gonçalo

Policiais militares recuperaram um carro roubado na tarde desta sexta-feira (6), no bairro do Rocha, em São Gonçalo. O roubo havia sido cometido momentos antes no Barro Vermelho, no mesmo município.

De acordo com informações da Polícia Militar, uma equipe do Regime Adicional de Serviço, que realizava um patrulhamento, foi alertada por transeuntes sobre um roubo de veículo ocorrido nas proximidades da Rua Doutor Getúlio Vargas, no bairro Barro Vermelho. Testemunhas informaram apenas que se tratava de um carro de médio porte e de cor preta.

Após receber as informações, os policiais se deslocaram imediatamente para a região, solicitando reforço. Segundo relatos dos populares, os suspeitos estariam armados com fuzis e teriam levado a vítima juntamente com o veículo. Diante disso, os policiais iniciaram buscas nas imediações da Rua Heitor Levi, ainda no bairro Barro Vermelho.

Leia também:

➣Operação remove 2,5 toneladas de barricadas em comunidades de Niterói

➣ Homem finge ser agente da Polícia Federal e intimida equipe da Light na Tijuca

Durante o patrulhamento, as guarnições foram surpreendidas por disparos de arma de fogo efetuados por criminosos que estariam na Rua da Feira. Os policiais reagiram ao ataque e efetuaram disparos. Apesar da troca de tiros, não houve registro de policiais militares ou civis feridos.

Após o confronto, as equipes seguiram para a 73ª DP (Neves), onde foi registrado o boletim de ocorrência referente ao confronto.Na unidade policial, a vítima do roubo compareceu e prestou depoimento, fornecendo mais detalhes sobre o crime.

Posteriormente, já após a saída da delegacia, os PMs conseguiram localizar e recuperar o veículo roubado. O automóvel foi encontrado estacionado na Rua José Lourenço Azevedo, no bairro Rocha. O veículo foi encaminhado para a 72ª DP (Mutuá), onde foi registrado um novo boletim de ocorrência.