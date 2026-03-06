Homem finge ser agente da Polícia Federal e intimida equipe da Light na Tijuca

A Polícia Civil está em busca de um homem que se disfarçou de policial federal para impedir que funcionários da concessionária Light verificassem o relógio de consumo de energia em um condomínio na Rua Itacuruça, na Tijuca, Zona Norte do Rio.

Agentes da 19ª DP (Tijuca) receberam a denúncia na manhã desta sexta-feira (6). Os profissionais que foram à delegacia afirmaram que o homem chegou ao local usando roupas comuns, mas retornou de seu apartamento com um uniforme semelhante ao utilizado por policiais federais. Ainda de acordo com a Polícia Civil, ele exigiu que os funcionários se retirassem, ameaçando levá-los para a “sua delegacia” e dizendo que não adiantaria chamar a polícia, pois ele mesmo era a autoridade.

Os policiais da 19ª DP retornaram ao condomínio para verificar se ele era servidor público e esclarecer o que de fato havia acontecido, mas o falso policial já havia deixado o local em um veículo de aplicativo. No entanto, após consultas, os agentes identificaram que ele não se tratava de um policial federal, mas sim de um farsante que morava no imóvel há cerca de seis meses com outros dois homens, já identificados. Os policiais apreenderam camisas da Polícia Federal com o nome dele, coturno, distintivo falso, colete, duas réplicas de arma de fogo, um par de algemas, máquinas fotográficas profissionais, telefones celulares, aparelhos eletrônicos e diversos documentos, no apartamento.

As diligências seguem para a localização do investigado que responderá pelos crimes de constrangimento ilegal com emprego de arma de fogo, usurpação de função pública, fingir-se funcionário público e uso ilegítimo de uniforme ou distintivo.