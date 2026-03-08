Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Botafogo supera Bangu e é campeão da Taça Rio

Alvinegro venceu a partida por 3 a 1

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 08 de março de 2026 - 10:02
Edenilson marcou seu primeiro gol pelo Botafogo
Edenilson marcou seu primeiro gol pelo Botafogo

O Botafogo venceu o Bangu pelo placar de 3 a 1, no estádio Nilton Santos, neste sábado (7), pela final da Taça Rio. Essa foi a décima vez na história que o Alvinegro se consagrou campeão do torneio.

O Botafogo foi a campo com uma equipe que mesclava jovens da base e atletas mais experientes que precisavam de minutagem. Os gols do time foram marcados por Edenilson, Caio Valle e Tucu Corrêa.

O Bangu marcou seu gol de honra com Luizinho. 

Agora o Campeonato Carioca acabou oficialmente para o Botafogo e o clube pode voltar todas suas atenções para a Libertadores. Na terça-feira (10), a equipe enfrenta o Barcelona de Guayaquil, no estádio Nilton Santos, precisando de uma vitória simples para avançar para a fase de grupos da competição.

