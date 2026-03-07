Ataque a tiros em bar deixa um morto e quatro feridos em Cachoeiras de Macacu

Um homem morreu e outras quatro pessoas ficaram feridas após um ataque a tiros em um bar no distrito de Papucaia, em Cachoeiras de Macacu, na Região Metropolitana do Rio. O crime ocorreu na noite de sexta-feira (6).

De acordo com relatos de testemunhas, dois homens que estavam em uma motocicleta passaram em frente ao estabelecimento e efetuaram diversos disparos contra clientes que estavam no local.

Leia também

Assessor de Vini Jr. e Lucas Paquetá é baleado durante tentativa de assalto no Rio

Justiça do Rio mantém prisão de acusados de estupro coletivo em Copacabana

Entre as vítimas, um homem de 62 anos não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. As outras quatro pessoas baleadas receberam atendimento inicial na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região e, posteriormente, foram transferidas para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), em São Gonçalo.

A Polícia Civil informou que a perícia foi realizada e que diligências estão em andamento para identificar os autores e esclarecer a motivação do ataque. O caso está sendo investigado na 159ª DP (Cachoeiras de Macacu).