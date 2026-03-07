Mulher é presa com rádio transmissor após tentativa de fuga em Piratininga

Foi presa nesta sexta-feira (6), por agentes do programa Segurança Presente, uma mulher de 47 anos durante uma ação na Região Oceânica de Niterói. A acusada foi detida por associação ao tráfico de drogas após tentar escapar de uma abordagem no bairro de Piratininga.

Segundo os agentes, a equipe realizava patrulhamento pela Rua Doutor Gerson Gonçalves quando notou que a mulher estava em uma cabana situada às margens da comunidade da Lagoa de Piratininga. Ao ver a aproximação da viatura, ela tentou fugir e utilizou um rádio transmissor para avisar outros suspeitos sobre a presença policial na área. A tentativa de evasão, porém, foi frustrada, e a mulher acabou sendo alcançada e detida pelos agentes.

Após consulta ao sistema policial, os agentes constataram ainda que a suspeita responde a um processo por homicídio qualificado relacionado à morte do próprio ex-companheiro. De acordo com a investigação, ela teria agredido a vítima com golpes e, em seguida, cortado o pescoço do homem, que não resistiu aos ferimentos.

A ocorrência foi registrada na 81ª DP (Itaipu), onde a mulher permaneceu presa em flagrante pelo crime de associação ao tráfico de drogas. O rádio transmissor utilizado por ela também foi apresentado na delegacia.