Mulher com 39 passagens é presa por aplicar golpe “Boa Noite, Cinderela” contra idosos no Rio
De acordo com a Polícia Civil, ela utilizava aplicativos de relacionamento para selecionar as vítimas
Foi presa nesta quinta-feira (5) uma mulher identificada como como “Zanja”, apontada como especialista no golpe conhecido como “Boa Noite, Cinderela”, em Honório Gurgel, na Zona Norte do Rio. Ela possui 39 anotações criminais e foi detida por policiais da 25ª DP (Todos os Santos), com apoio das delegacias do Engenho Novo 25ª DP e Honório Gurgel 40ª DP.
De acordo com a Polícia Civil, ela utilizava aplicativos de relacionamento para selecionar as vítimas, priorizando pessoas em situação de vulnerabilidade, especialmente idosos. Após marcar encontros, ela dopava os homens com drogas colocadas nas bebidas para roubar cartões, dinheiro e celulares.
A criminosa também desbloqueava o celular das vítimas para realizar transferências bancárias e compras em sites. Em um dos casos recentes, um idoso de 89 anos foi encontrado pela polícia ainda sob efeito das drogas usadas pela golpista.
Ainda segundo a corporação, das 39 passagens criminais de “Zanja”, pelo menos 12 roubos foram cometidos nos últimos 12 meses. Ela havia recebido o benefício da saída temporária em março de 2025, mas não retornou ao presídio. Durante a prisão, foram apreendidos medicamentos usados para dopar as vítimas e telefones celulares. Contra ela, foram cumpridos cinco mandados de prisão em aberto por roubo. Após a captura, a mulher foi encaminhada à 26ª DP.