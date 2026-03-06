Polícia Civil prende homem que estuprou ex-namorada e matou o filho dela em Nilópolis

Após o fim de um relacionamento de um ano, ele não aceitava a separação - Foto: Divulgação

Crime bárbaro na Baixada Fluminense. Policiais civis da 57ª DP (Nilópolis) capturaram, na noite desta quinta-feira (05/03), um homem que estuprou uma mulher, matou o filho dela e ainda tentou matar a mãe. Ele foi localizado após diversas diligências na Via Light, na altura do mesmo município.

A investigação começou no início da tarde, quando a mulher procurou a delegacia para denunciar ter sido vítima de estupro horas antes. O criminoso era o ex-namorado dela. Após o fim de um relacionamento de um ano, ele não aceitava a separação.

Na noite de quarta, ele foi à casa dela, onde a mulher morava com o filho e a mãe, para tentar novamente uma reconciliação. Sob o pretexto de ter dificuldade para conseguir transporte para ir embora, ele pediu para ficar no imóvel até a manhã.

Durante a madrugada, o homem abordou a mulher e a estuprou, ameaçando-a com uma faca. Ele ainda subtraiu uma televisão da casa dela antes de ir embora.

A mulher procurou atendimento médico e, em seguida, compareceu à 57ª DP, onde foi ouvida por equipe especializada. A investigação teve início imediatamente e equipes passaram a procurar o criminoso em Nilópolis e Duque de Caxias, comparecendo a endereços ligados a ele e seus familiares.

À tarde, o criminoso retornou à residência da mulher, enquanto ela fazia exame de corpo de delito. Ele matou o menino, de apenas 11 anos, e tentou matar a mãe da ex-namorada. Um vizinho ouviu os gritos por socorro e encontrou o homem estrangulando a mãe dela, depois de já tê-la esfaqueado no braço. O homem fugiu em seguida.

Uma equipe da Polícia Militar foi acionada imediatamente por populares e auxiliou no socorro do menino e da senhora, mas ele não resistiu. A idosa está hospitalizada.

Ao tomarem conhecimento dos novos crimes, os policiais da delegacia de Nilópolis intensificaram as buscas e conseguiram localizar o criminoso sendo agredido por populares. a A multidão foi contida e o criminoso capturado. Ele foi autuado em flagrante pelos crimes de homicídio qualificado tentativa de homicídio.