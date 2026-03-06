Operação remove 2,5 toneladas de barricadas em comunidades de Niterói

A ação contou com equipes especializadas em demolição do 4° Comando de Policiamento de Área (CPA) - Foto: Divulgação/PMRJ

Uma operação integrada das forças de segurança retirou 2,5 toneladas de barricadas que foram instaladas por criminosos em várias comunidades de Niterói, nesta sexta-feira (6). A ação teve como objetivo restabelecer o acesso de moradores e garantir a circulação nas ruas utilizadas pela população.

De acordo com a Polícia Militar, equipes do 12° BPM (Niterói) realizaram as ações no início da manhã nas localidades da Caixa D’Água, Juca Branco, Boa Vista, Serrão e Santo Cristo. Esses locais são frequentemente utilizados por criminosos para a instalação de barricadas, estruturas improvisadas que dificultam o acesso de viaturas policiais e serviços públicos.

A ação contou com equipes especializadas em demolição do 4° Comando de Policiamento de Área (CPA). Desde do início da Operação Barricada Zero, mais de 5,6 mil toneladas de obstáculos já foram retiradas.