Homem é preso por furto a residência em Itaipuaçu

Um homem foi preso em flagrante na noite de quinta-feira (6) após furtar uma residência em Itaipuaçu, no município de Maricá. De acordo com informações da Polícia Militar, a equipe do 12º BPM foi acionada por meio do telefone de emergência 190 para verificar uma denúncia de possível invasão a domicílio na Rua 41, em Itaipuaçu. Ao chegar ao local, os policiais encontraram a vítima e um dos suspeitos dentro da residência.

A vítima relatou aos agentes que havia tido diversos objetos furtados de sua casa pelo homem abordado no local. Questionado pelos policiais sobre o paradeiro dos materiais, o suspeito informou que os itens estavam guardados na residência de outra pessoa.

A equipe seguiu até o endereço indicado e conseguiu recuperar grande parte dos objetos furtados. Após a recuperação dos bens, os envolvidos foram levados para a 82ª DP ( Maricá) para registro da ocorrência.

O caso foi encaminhado à 76ª DP (Niterói), onde o autor foi autuado em flagrante pelo crime de furto. Segundo a polícia, o acusado já possuía uma passagem anterior pelo mesmo tipo de crime.