MPRJ denuncia três policiais militares por roubo de celulares durante abordagem no Arco Metropolitano

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) denunciou três policiais militares acusados de roubo qualificado praticado durante uma abordagem a um ônibus na Rodovia Raphael de Almeida Magalhães, no Arco Metropolitano. Segundo a denúncia, o 3º sargento Joás Ramos do Nascimento, o 3º sargento Denis Willians Neres Alpoim e o cabo Rogério Vieira Guimarães teriam utilizado a condição funcional, armas de fogo e o fardamento para intimidar vítimas e subtrair 11 aparelhos celulares. Os três foram presos nesta quinta-feira (5) pela Corregedoria da Polícia Militar.

De acordo com a denúncia, ajuizada em 05/02 pela 1ª Promotoria de Justiça junto à Auditoria Militar, o crime ocorreu por volta das 2h30 da madrugada de 10 de maio de 2025. Na ocasião, os policiais, que estavam em serviço no Destacamento de Policiamento Ostensivo (DPO) de Jardim Primavera, teriam participado da abordagem a um ônibus da empresa Marlu Turismo, que transportava mercadorias adquiridas em São Paulo por dois comerciantes.

Durante a revista no veículo, os denunciados alegaram que as mercadorias não possuíam notas fiscais físicas e, valendo-se da autoridade policial, teriam intimidado os motoristas do ônibus. Em seguida, segundo a Promotoria, os agentes subtraíram 11 celulares iPhone. A denúncia aponta que os policiais agiram em conjunto com outras quatro pessoas ainda não identificadas e se aproveitaram da função pública para viabilizar a prática do crime.

Câmeras corporais foram retiradas

O Ministério Público também destacou que os agentes no momento dos fatos retiraram suas câmeras operacionais portáteis (COP), mas os registros de GPS da viatura e depoimentos das vítimas reforçam os indícios da prática criminosa. O MPRJ requereu à Justiça a decretação da prisão preventiva dos três denunciados, apontando risco à ordem pública, possibilidade de intimidação de testemunhas e indícios de participação dos agentes em outros roubos semelhantes ocorridos na região.

Outros procedimentos investigatórios também foram instaurados para apurar o uso irregular de câmeras corporais por policiais do mesmo destacamento e a possível relação dos denunciados com outro roubo ocorrido no ano passado contra um ônibus de turismo da mesma linha, na altura de Seropédica.

Além disso, foram identificadas os possuidores dos celulares roubados e estas serão contactadas para devolver o bem, sem prejuízo de investigações para identificar a prática de crime de receptação.