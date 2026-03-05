PM prende sete suspeitos após confronto armado na Vila Sapê, em Curicica

Uma operação da Polícia Militar terminou com sete suspeitos presos na tarde desta quinta-feira (5) na comunidade da Vila Sapê, em Curicica, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A ação ocorreu após relatos de confronto entre criminosos que disputam o controle da região.

De acordo com a Polícia Militar, equipes do 18º BPM (Jacarepaguá) foram acionadas depois de denúncias sobre a presença de homens armados circulando pela comunidade. Ao chegarem ao local, os policiais teriam sido recebidos a tiros, o que deu início a um confronto.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram momentos da troca de tiros. Nas imagens, homens armados aparecem usando carros estacionados na rua como proteção durante o tiroteio, enquanto moradores relatam momentos de tensão e correria na região.

Segundo relatos preliminares, o confronto teria começado ainda mais cedo entre traficantes e milicianos rivais que disputam o domínio da área. A Vila Sapê e outras comunidades de Curicica vêm registrando episódios recorrentes de violência ligados a disputas entre grupos criminosos na Zona Oeste da capital fluminense.

Após a estabilização da área, os policiais prenderam sete suspeitos. Na ação, foram apreendidos um fuzil, três pistolas e duas granadas, além de outros materiais utilizados pelos criminosos.

Os detidos foram encaminhados para a delegacia da região, onde o caso foi registrado.