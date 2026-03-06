Polêmica na Prova do Líder gera revolta nas redes após eliminação de dupla

A situação gerou indignação entre internautas, que passaram a usar a expressão “revisem a prova”, levando o termo aos assuntos mais comentados do X (antigo Twitter) - Foto: Reprodução/ Globoplay

A eliminação de Jordana e Marciele da Prova do Líder causou grande repercussão nas redes sociais. As duas foram desclassificadas após tocarem na bolinha usada na dinâmica, mas Jordana afirmou que o gesto teria sido permitido pelas regras explicadas pela produção.

A situação gerou indignação entre internautas, que passaram a usar a expressão “revisem a prova”, levando o termo aos assuntos mais comentados do X (antigo Twitter). Muitos fãs compartilharam vídeos do momento em que as regras foram explicadas e defenderam que houve falta de clareza por parte da direção do programa.

Na dinâmica, enquanto um participante permanecia pressionando um botão, o outro precisava equilibrar uma barra com um prato que, ao longo da prova, recebia uma bolinha. O desafio era impedir que o objeto caísse ou que o ímã na base tocasse a plataforma.

A desclassificação aconteceu durante uma troca de posições. Marciele pediu que Jordana ajustasse a bolinha no centro do prato antes de assumir o botão. Mesmo com o cronômetro da troca ainda ativo, a produção anunciou a eliminação da dupla por mexer no objeto.

Após o ocorrido, as duas disseram acreditar que a ação era permitida durante o tempo de troca e questionaram se a produção poderia revisar a decisão. Nas redes, o público também passou a cobrar uma análise da prova.

A Globo ainda não se manifestou sobre os pedidos dos internautas e as possíveis revisões da Prova do Líder.