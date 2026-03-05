PF encontra depósito clandestino de cigarros em São Gonçalo

O espaço foi descoberto durante ações de investigação que apuram a possível ligação do local com o bicheiro Adilson Oliveira Coutinho Filho - Foto: Reprodução

A Polícia Federal localizou, na manhã desta quinta-feira (5), um depósito clandestino de cigarros no Gradim, em São Gonçalo. O espaço foi descoberto durante ações de investigação que apuram a possível ligação do local com o bicheiro Adilson Oliveira Coutinho Filho, conhecido como Adilsinho.

O contraventor foi preso no fim de fevereiro em uma operação conjunta das polícias Federal e Civil, após permanecer por anos foragido.

Adilsinho é apontado como integrante da cúpula do jogo do bicho no estado do Rio e teria influência em áreas da Zona Sul, Centro e Zona Norte da capital. Além disso, as investigações indicam que ele também estaria envolvido na produção e distribuição de cigarros falsificados em grande escala no estado.

A Polícia Federal não divulgou detalhes sobre a quantidade de material apreendido, nem informou se houve prisões relacionadas ao depósito. O caso segue em investigação.

