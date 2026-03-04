Águas de Niterói lança campanha com até 85% de desconto para negociação de dívidas no Mês do Consumidor

A concessionária Águas de Niterói reforça que a campanha é por tempo limitado - Foto: Divulgação

A concessionária Águas de Niterói reforça que a campanha é por tempo limitado - Foto: Divulgação

Águas de Niterói preparou uma oportunidade especial para quem quer passar o ano com as contas em dia. Em comemoração ao Mês do Consumidor, a concessionária lançou uma campanha comercial ao longo de todo o mês de março com condições facilitadas para negociação de débitos.

O atendimento para negociação pode ser realizado na loja comercial da concessionária, na Rua Coronel Gomes Machado, 118 – Centro de Niterói, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. A empresa também oferece um ponto extra de atendimento, entre os dias 9 e 13 de março, no 1º piso do Shopping Bay Market, ao lado da loja da Tim.

Com o tema “Negocie hoje. Passe o ano no azul.”, a ação oferece descontos de até 85%, de acordo com o perfil do cliente, além da possibilidade de parcelamento em até 21 vezes no cartão de crédito. A iniciativa tem como objetivo apoiar os clientes na regularização de dívidas, oferecendo alternativas acessíveis e flexíveis para que possam reorganizar a vida financeira e manter o abastecimento regular.

De acordo com a gerente Comercial da concessionária, Camilla Simonato, a campanha reforça o compromisso da empresa com os clientes.

“Nosso objetivo é estar ao lado da população, oferecendo condições reais para que todos possam regularizar sua situação com a empresa. Sabemos que imprevistos acontecem e, por isso, criamos alternativas acessíveis para facilitar a quitação das dívidas e garantir tranquilidade ao longo do ano”, destaca.

A concessionária Águas de Niterói reforça que a campanha é por tempo limitado e convida os clientes a aproveitarem as condições especiais ao longo do mês.