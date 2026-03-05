Sequestro é impedido por agentes do Segurança Presente na Baixada Fluminense

O material apreendido e a van que foi usada no crime foram encaminhados à 58ª DP - Foto: Divulgação/ Segurança Presente

O material apreendido e a van que foi usada no crime foram encaminhados à 58ª DP - Foto: Divulgação/ Segurança Presente

Um sequestro foi impedido por uma equipe do Segurança Presente e um adolescente de 17 anos foi apreendido, suspeito de ter envolvimento no crime, nesta quarta-feira (4), no bairro Miguel Couto, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

De acordo com o programa estadual, os agentes patrulhavam a região quando receberam de moradores a informação de que um sequestro estava em andamento dentro de uma van branca. Os policiais identificaram o veículo pouco tempo depois, após um cerco tático.

Com a aproximação deles, dois suspeitos abandonaram a van e fugiram para dentro de uma área de mata. Dentro do carro, estavam a vítima do sequestro e um menor de idade, que tinha uma pistola, dois celulares e um bloqueador de sinal.

A equipe conseguiu localizar uma segunda vítima, que relatou ter visto o momento em que a primeira sofreu a abordagem e teve que transferir R$ 15 mil para eles e entrou forçada dentro do carro. Uma busca foi feita na região para tentar encontrar os envolvidos, mas eles não foram encontrados.

O adolescente, as vítimas, o material apreendido e van que foi usada no crime foram encaminhados à 58ª DP (Nova Iguaçu) para registro e demais providências legais.