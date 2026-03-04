Três homens mortos após ação policial no Brejal, em São Gonçalo

Uma ação policial do 7°Batalhão da Polícia Militar na comunidade Brejal, no bairro Bom Retiro, em São Gonçalo, na manhã desta quarta-feira (4), terminou com três suspeitos mortos e três pistolas de calibre 9mm apreendidas.

Segundo informações da PM, agentes do 7° BPM e do 4° Comando de Policiamento de Área (CPA), estavam em um monitoramento na comunidade, por conta dos roubos na região. No local, identificaram suspeitos armados em três motocicletas.

Os policiais militares tentaram a abordagem, porém foram recebidos com disparos pelos suspeitos e outros criminosos no local, iniciando um confronto. Na ação, três suspeitos foram atingidos pelos disparos da PM e posteriormente socorridos ao Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), mas não resistiram aos ferimentos.

Após o fim do confronto, foram apreendidas três pistolas, uma de origem da Polícia Federal Argentina e material entorpecente. Porém, durante o resgate da equipe de socorro, os criminosos iniciaram disparos mais uma vez. Uma equipe do Batalhão de Choque (PATAMO) foi acionada para auxiliar no socorro aos feridos.

Com eles, foram apreendidos três pistolas com calibre 9mm, 24 munições de 9mm, 421 trouxinhas de maconha, 426 pinos de cocaína, 20 frascos de loló e 5 radio transmissores. A ocorrência foi registrada na 74ªDP (Alcântara).