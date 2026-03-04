Foragida e acusada pela polícia de integrar o 'Comando Vermelho' é presa no Rio

Policiais militares da Subsecretaria de Inteligência da Polícia Militar do Rio (SSI/PMERJ), em ação conjunta com Divisão de Inteligência da PM/ES e 17º BPM (Ilha do Governador), após trabalho de monitoramento e informações passadas pela Central Disque Denúncia/RJ (2253-1177), prenderam, na manhã desta quarta-feira (04), no Morro do Barbante, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio, Gabriele da Costa Ferreira, a Gabi ou Arquelina, de 28 anos, acusada de itegrar a facção Comando Vermelho/ES.

Arlequina, segundo a polícia, atuava junto com seu companheiro, Rafael de Paula Mendes, conhecido como Rafael Cueca, apontado como responsável pelo tráfico internacional de drogas nas regiões de Serra e Linhares, no Espírito Santo/ES. Ele já havia sido preso em setembro de 2014 e, em uma outra ocasião, em outubro de 2018, quando foi capturado na Bahia, após receber o benefício da Visita Periódica ao Lar (VPL), referente ao Dias das Crianças, e não retornar a sua unidade prisional. Segundo investigações da polícia, ele tinha contato com os turcos no Paraguai e trazia a droga e distribuía no Espírito Santo.

No momento da abordagem, Arquelina apresentou documentação falsa, com objetivo de tentar dificultar sua verdadeira identidade. Diante dos fatos, ele foi encaminhada à 37ª DP (Ilha do Governador), onde foi constatado que contra ela, havia dois mandados de prisão, expedidos pela 1ª e 4ª Vara Criminal do Serra e de Linhares/Tribunal de Justiça do Espírito Santo, com pedido de Prisão Preventiva, pelos crime de Organização Criminosa, Lei das Drogas, Concurso Material de Crimes, Resistência, Tráfico de Drogas e Falsa Identidade.

Depois dos trâmites legais, ela foi conduzida a uma unidade prisional da Secretaria Estadual de Administração Penitenciária (Seap), onde ficará acautelada à disposição da Justiça do Espírito Santo.

