Mulher é atropelada por ônibus em Maria Paula, São Gonçalo
Acidente ocorreu nesta quarta-feira
min de leitura | Escrito por Redação | 04 de março de 2026 - 15:08
Uma mulher, ainda não identificada, morreu após ser atropelada por um ônibus da Viação Nossa Senhora do Amparo na Rua Oscar Romeu Casagrande, no bairro Maria Paula, em São Gonçalo, no fim da manhã desta quarta-feira (4).
Segundo testemunhas, a vítima, uma idosa, foi atingida quando o ônibus fazia a curva. Ela morreu no local.
*Em atualização