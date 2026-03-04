Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Mulher é atropelada por ônibus em Maria Paula, São Gonçalo

Acidente ocorreu nesta quarta-feira

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 04 de março de 2026 - 15:08
Acidente ocorreu em Maria Paula
Acidente ocorreu em Maria Paula -

Uma mulher, ainda não identificada, morreu após ser atropelada por um ônibus da Viação Nossa Senhora do Amparo na Rua Oscar Romeu Casagrande, no bairro Maria Paula, em São Gonçalo, no fim da manhã desta quarta-feira (4).

Segundo testemunhas, a vítima, uma idosa, foi atingida quando o ônibus fazia a curva. Ela morreu no local. 

*Em atualização

