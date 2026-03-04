Líder do grupo “Povo de Israel” é preso durante churrasco na Baixada Fluminense

Policiais civis da 38ª DP (Brás de Pina) prenderam, nesta terça-feira (03/03), uma das principais lideranças do grupo criminoso conhecida como “Povo de Israel”. O bando é responsável por realizar golpes e extorsões praticadas por meio de falsos sequestros. O bandido foi capturado enquanto curtia um churrasco em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, após ação de inteligência da distrital.

O criminoso possuía dois mandados de prisão em aberto por roubo e vinha sendo monitorado pelos agentes da distrital. Ele era um dos alvos da "Megaoperação Espoliador", deflagrada no fim de fevereiro contra investigados por roubo, latrocínio e receptação em todo o estado.

Com base no cruzamento de dados, análise de informações e levantamentos de campo, os agentes identificaram que o criminoso estaria participando de um churrasco em um imóvel em São João de Meriti. Durante as diligências, os policiais constataram que outro homem presente no churrasco também possuía mandado de prisão pendente. Além disso, cinco indivíduos foram flagrados na posse de telefones celulares roubados. Ao todo, sete pessoas foram conduzidas à delegacia, sendo cinco autuadas em flagrante por receptação, enquanto dois alvos tiveram seus mandados de prisão cumpridos.

As investigações apontaram que o bandido exerce função de liderança na organização criminosa “Povo de Israel”, apontado como o terceiro homem na hierarquia do grupo. A facção atua especialmente em golpes e extorsões praticados por meio de ligações telefônicas fraudulentas e movimentam milhões.

O trabalho investigativo e de inteligência da unidade revelou que o preso possui extenso histórico criminal, com diversas anotações por roubo de carga, receptação, estelionato e reiterados cumprimentos de mandados de prisão.

O marginal também ganhou notoriedade por envolvimento na onda de ataques violentos, ocorrida em novembro de 2010, em reação à instalação de forças policiais permanentes em comunidades. À época, ele foi preso e, em razão da alta periculosidade, transferido para presídio federal fora do estado.