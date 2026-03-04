Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Polícia Civil prende ator condenado por estupro de vulnerável

Ele foi localizado no bairro Flamengo, na Zona Sul do Rio

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 04 de março de 2026 - 10:26
Policiais civis da Divisão de Capturas e Polícia Interestadual (Dc-Polinter) prenderam, nesta terça-feira (03/03), um atorr José Dumont, de 75 anos, por estupro de vulnerável. Ele foi localizado no bairro Flamengo, na Zona Sul do Rio.

De acordo com as investigações, em 2022, o homem levou uma criança, de 11 anos, para o seu apartamento.
De acordo com as investigações, em 2022, o homem levou uma criança, de 11 anos, para o seu apartamento. Ainda conforme apurado, o menor era filho de uma ambulante, que estava vendendo alimentos na porta do prédio do criminoso.

Após trabalhos de inteligência e monitoramento da unidade, o homem foi localizado e preso. Contra ele, foi cumprido um mandado de prisão condenatória.

