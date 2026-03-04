Polícia Civil prende o último homem envolvido no estupro de uma adolescente em Copacabana

A Secretaria de Estado de Polícia Civil (Sepol) prendeu o quarto homem envolvido no estupro coletivo de uma adolescente, de 17 anos, em Copacabana, na Zona Sul do Rio. Vendo o cerco se fechar, Bruno Felipe dos Santos Allegretti, de 18 anos, se entregou na 54ª DP (Belford Roxo), na tarde desta quarta-feira (04/03).

Nesta manhã, o terceiro envolvido no crime, Vitor Hugo Simonin, se apresentou na 12ª DP (Copacabana) e, na última terça-feira (03/03), Mattheus Verissimo Zoel Martins e João Gabriel Xavier Bertho já haviam sido presos. A ação é resultado de um intenso trabalho de investigação conduzido pela 12ª DP, que identificou e indiciou os quatro criminosos e um menor envolvido no delito.

Os criminosos foram indiciados pela delegacia de Copacabana, que representou pela prisão dos homens e pela apreensão do adolescente, na última sexta-feira (27/02). Eles responderão pelo crime de estupro e o menor responderá por ato infracional análogo ao mesmo crime.

Todos os criminosos se entregaram | Foto: Divulgação

As investigações apontaram que, em janeiro deste ano, a vítima recebeu uma mensagem de um aluno da sua escola a convidando para ir à casa de um amigo. Ao chegar ao prédio, o adolescente insinuou que fariam “algo diferente”, o que foi prontamente recusado por ela.

No interior do apartamento, a vítima foi conduzida a um quarto, onde ficou trancada com quatro homens que insistiam para ela manter relações com eles. Com a negativa, eles passaram a despir-se e a praticar atos libidinosos mediante violência física e psicológica contra ela. Diligências estão em andamento para prender os demais envolvidos.

Ao tomarem conhecimento do caso pela mídia e vendo o resultado do trabalho da Polícia Civil, outras vítimas se sentiram encorajadas e procuraram a delegacia para denunciar outros crimes vinculados aos envolvidos. Diante do fato, foram instaurados dois novos inquéritos para apurar os fatos.