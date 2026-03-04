Polícia Civil prende terceiro envolvido em estupro coletivo de adolescente em Copacabana

Policiais civis da 12ª DP (Copacana) prenderam, nesta quarta-feira (04/03), o terceiro envolvido no estupro coletivo de uma adolescente, de 17 anos, em Copacabana, na Zona Sul do Rio. Vendo o cerco se fechar, Vitor Hugo Oliveira Simonin, de 18 anos, se entregou na unidade acompanhado do seu advogado. Ele é filho do advogado José Carlos Simonin, exonerado do cargo de ex-subsecretário de Governança do governo do Rio de Janeiro. Na última terça-feira (03/03), outros dois homens ligados ao crime já haviam sido presos.

Após intenso trabalho de investigação conduzido pela unidade, quatro criminosos e um menor envolvidos no estupro foram identificados. Eles foram indiciados pela delegacia de Copacabana, que representou pela prisão dos homens e pela apreensão do adolescente, na última sexta-feira (27/02). Eles responderão pelo crime de estupro e o menor responderá por ato infracional análogo ao mesmo crime.

As investigações apontaram que, em janeiro deste ano, a vítima recebeu uma mensagem de um aluno da sua escola a convidando para ir à casa de um amigo. Ao chegar ao prédio, o adolescente insinuou que fariam “algo diferente”, o que foi prontamente recusado por ela. No interior do apartamento, a vítima foi conduzida a um quarto, onde ficou trancada com quatro homens que insistiam para ela manter relações com eles. Com a negativa, eles passaram a despir-se e a praticar atos libidinosos mediante violência física e psicológica contra ela. Diligências estão em andamento para prender os demais envolvidos.

Ao tomarem conhecimento do caso pela mídia e vendo o resultado do trabalho da Polícia Civil, outras vítimas se sentiram encorajadas e procuraram a delegacia para denunciar outros crimes vinculados aos envolvidos. Diante do fato, foram instaurados dois novos inquéritos para apurar os fatos.