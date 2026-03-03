Operação da PM termina com um homem morto, sete presos e cinco fuzis apreendidos em Niterói

Com os homens, a PM apreendeu cinco fuzis, duas pistolas e granadas - Foto: Divulgação

Uma ação da Polícia Militar, realizada na tarde desta terça-feira (3), terminou com um suspeito morto, sete presos e cinco fuzis apreendidos. A operação aconteceu na divisa das comunidades da Coréia e da Palmeira, na região do Fonseca.

Segundo informações, a ação tinha como objetivo frear a atividade criminosa na região. Desde o fim do ano passado, traficantes do Terceiro Comando Puro (TCP) e do Comando Vermelho (CV) travam uma guerra pelo controle dos pontos de vendas de drogas na localidade.

Na chegada dos policiais, houve confronto. Um dos acusados acabou baleado e não resistiu ao ferimentos. Outros sete foram presos. Com os homens, a PM apreendeu cinco fuzis, duas pistolas e granadas.

O caso foi registrado na 78ªDP (Fonseca).