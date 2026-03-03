Polícia Civil prende segundo homem envolvido em estupro coletivo de uma jovem em Copacabana

A Polícia Civil prendeu, nesta terça-feira (3), o segundo suspeito de participação no estupro coletivo de uma adolescente de 17 anos em Copacabana, na Zona Sul do Rio. João Gabriel Xavier Berthô, de 19 anos, se apresentou na 10ª DP (Botafogo) após o avanço das investigações. Mais cedo, outro suspeito já havia se entregado na 12ª DP (Copacabana). O Serrano Football Club, de Petrópolis, afastou o jogador, após ele ser indiciado pela Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro no caso. Segundo a polícia, cinco adultos e um menor foram identificados como envolvidos no crime. Todos foram indiciados na última sexta-feira (27), os maiores por estupro e o adolescente por ato infracional análogo ao mesmo crime.

De acordo com as apurações, o crime ocorreu em janeiro deste ano. A vítima recebeu uma mensagem de um colega de escola convidando-a para ir à casa de um amigo. Ao chegar ao prédio, o colega insinuou que fariam “algo diferente”, proposta que ela recusou imediatamente. Dentro do apartamento, a adolescente foi levada a um quarto, onde ficou trancada com quatro homens que insistiam para que ela mantivesse relações sexuais com eles. Diante da recusa, os agressores passaram a se despir e a praticar atos libidinosos mediante violência física e psicológica contra ela.