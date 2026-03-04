Ações da PM resultam em prisões por roubo em Niterói

Com eles, os agentes apreenderam uma pistola calibre 40 com seis munições e recuperaram uma motocicleta Honda CG 160 Titan, de cor prata - Foto: Divulgação

Com eles, os agentes apreenderam uma pistola calibre 40 com seis munições e recuperaram uma motocicleta Honda CG 160 Titan, de cor prata - Foto: Divulgação

Duas ocorrências distintas mobilizaram equipes do 12º BPM (Niterói) na madrugada desta terça-feira (4), em Niterói. As ações resultaram na prisão de três homens, apreensão de arma de fogo, recuperação de veículo e celular, além da captura de um foragido da Justiça.

Segundo os agentes, por volta das 4h, eles foram acionados pelo 190 para verificar um roubo na Avenida Francisco da Cruz Nunes, em Itaipu. No local, as vítimas relataram que haviam sido assaltadas por dois homens que estavam em uma motocicleta.

De acordo a Polícia Militar, após o crime, as vítimas jogaram o carro contra os suspeitos, provocando um acidente. A dupla foi abordada e detida pela guarnição. Com eles, os agentes apreenderam uma pistola calibre 40 com seis munições e recuperaram uma motocicleta Honda CG 160 Titan, de cor prata.

Durante a apresentação da ocorrência na 81ª DP, foi constatado que um dos acusados possuía mandado de prisão em aberto expedido pela Vara de Execuções Penais da Capital pelo crime de tráfico ilícito de drogas. Ele também possui anotações anteriores por tráfico, roubo e porte ilegal de arma de fogo.

A dupla permaneceu presa e vai responder por roubo e porte ilegal de arma de fogo.

Homem é preso por roubo de celular no Centro

Horas antes, por volta de 0h40, outra equipe do batalhão prendeu um homem acusado de roubar um telefone celular na Rua São João, no Centro da cidade.

De acordo com a ocorrência, a vítima informou que foi abordada por um homem em situação de rua, que utilizava tornozeleira eletrônica. Com base nas características repassadas, os policiais realizaram buscas na região e localizaram o suspeito ainda com o aparelho roubado.

A vítima reconheceu o autor, que foi conduzido à 76ª DP, onde foi autuado em flagrante por roubo e permaneceu preso.

As ocorrências seguem sob responsabilidade das delegacias da região.