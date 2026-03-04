Ação da Guarda Municipal resulta na prisão de suspeito por agressão em Maricá

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Segurança Cidadã, atuou nesta terça-feira (03/03) na prisão de um homem suspeito de agredir a ex-esposa. Agentes da Guarda Municipal foram acionados após a vítima relatar agressão no supermercado que trabalhava, em Itaipuaçu.

No local, os agentes encontraram a vítima, que confirmou a ocorrência, mas o suspeito deixou o local antes da chegada da equipe. Durante buscas nas proximidades, ele foi encontrado e encaminhado para a Delegacia Policial de Maricá (82ª DP), no Centro. Em seguida, foi levado para a Central de Flagrantes (76ª DP), em Niterói.

Leia também:

Polícia Civil prende segundo homem envolvido em estupro coletivo de uma jovem em Copacabana

Polícia Civil prende homem envolvido em estupro coletivo de uma jovem em Copacabana



Equipes do Grupamento Maria da Penha (GMAP) da Guarda Municipal foram acionadas para oferecer suporte qualificado, acolhimento e encaminhamentos de proteção, conforme o protocolo de atendimento às mulheres em situação de violência.

Combate à violência contra a mulher

Mulheres em situação de violência em Maricá podem buscar acolhimento e orientação na Casa da Mulher, com suporte integrado do Grupamento Maria da Penha (GMAP), que atende 24 horas. A ação é uma parceria entre as secretarias de Segurança Cidadã e de Políticas e Defesa dos Direitos das Mulheres para fortalecer o acolhimento e a proteção.

Após o registro da ocorrência, as equipes acompanham a vítima para a realização do exame de corpo de delito e, em seguida, garantem condução a um local seguro, que pode ser a residência, a casa de um familiar ou, quando necessário, um abrigo. O grupamento atua especialmente na proteção direta de mulheres com medidas protetivas, com base na Lei Maria da Penha, que tipifica como crime a violência física, patrimonial, sexual, moral e psicológica.