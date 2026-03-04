Suspeito é baleado após tentativa de assalto em São Gonçalo

Uma tentativa de assalto terminou com um suspeito baleado e preso nesta terça-feira (3), na Avenida Presidente Kennedy, no bairro Estrela do Norte, em São Gonçalo.

Uma guarnição foi acionada para prestar apoio a policiais penais que haviam se deparado com um roubo em andamento na via. Os agentes trafegavam em uma viatura oficial quando avistaram dois homens rendendo um casal que estava com uma motocicleta Honda, de cor cinza.

Segundo relato da ocorrência, ao perceberem a aproximação da viatura, os suspeitos efetuaram disparos contra a equipe, que reagiu. Após a troca de tiros, um dos envolvidos conseguiu fugir. O outro foi atingido e detido no local.

Leia também:

Ação da Guarda Municipal resulta na prisão de suspeito por agressão em Maricá

Polícia Civil prende segundo homem envolvido em estupro coletivo de uma jovem em Copacabana



O Corpo de Bombeiros e a PM foram acionados para prestar apoio. O suspeito ferido foi socorrido por bombeiros e encaminhado ao Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), onde recebeu atendimento médico.

A ocorrência foi registrada na 72ª DP (Mutuá), que ficará responsável pela investigação. O segundo suspeito segue foragido.