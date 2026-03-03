Polícia Civil prende homem envolvido em estupro coletivo de uma jovem em Copacabana

Policiais civis da 12ª DP (Copacabana) prenderam um dos cinco envolvidos no estupro coletivo de uma jovem, de 17 anos, em Copacabana, na Zona Sul do Rio. Após intenso trabalho de investigação, e vendo o cerco se fechar, Mattheus Veríssimo Zoel Martins, de 19 anos, se apresentou na delegacia com um advogados, nesta terça-feira (03/03).

Os cinco envolvidos haviam sido indiciados pela 12ª DP na última sexta-feira, que representou pela prisão dos homens e apreensão de um adolescente. Eles responderão pelo crime de estupro e o menor responderá por ato infracional análogo ao mesmo crime.

As investigações apontaram que, em janeiro deste ano, a vítima recebeu uma mensagem de um aluno da sua escola a convidando para ir à casa de um amigo. Ao chegar ao prédio, o adolescente insinuou que fariam “algo diferente”, o que foi prontamente recusado por ela. No interior do apartamento, a vítima foi conduzida a um quarto, onde ficou trancada com quatro homens que insistiam para ela manter relações com eles. Com a negativa, eles passaram a despir-se e a praticar atos libidinosos mediante violência física e psicológica contra ela.

Diligências estão em andamento para capturar e responsabilizar os demais envolvidos.