Suspeito é preso por agredir e manter a namorada em cárcere privado em Niterói

Um homem investigado por agredir a namorada e mantê-la sob cárcere privado, foi preso nessa segunda-feira (2) em Niterói. Ele foi capturado por agentes da Delegacia de Atendimento à Mulher de Niterói (Deam), no local conhecido como Lagoinha, no bairro do Caramujo.

Segundo a Polícia Civil, o caso ocorreu em novembro de 2025. As investigações apontam que o acusado levou a vítima até a região do Caramujo, onde a derrubou e arremessou uma moto contra ela. Em seguida, passou a agredi-la. A motivação, segundo os agentes, estaria relacionada a ciúmes.

Conforme a apuração, o homem ainda tomou o celular da mulher e impediu que ela pedisse ajuda. Ela foi levada para a residência dele, onde permaneceu até a noite sob agressões físicas. Quando informou que gostaria de encerrar o relacionamento, a vítima foi empurrada contra uma mesa, caiu e continuou sendo atacada. Em uma das vezes, o agressor a atingiu nas costas com um socador de alho.

A Polícia informou que o suspeito só deixou o imóvel após saber que familiares da vítima estavam na delegacia. Ele a levou até a casa dela por uma área de mata, numa tentativa de evitar que fossem vistos, e fugiu em seguida. Com base em análises e cruzamentos de dados, a autoridade policial solicitou a prisão preventiva do investigado. O mandado foi cumprido nessa segunda-feira (2). Ele vai responder por cárcere privado e lesão corporal, nos termos da Lei Maria da Penha.